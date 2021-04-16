Genesis Motors представил первый электрокар

Genesis Motors, марка автомобилей премиум-класса, которая является суббрендом южнокорейской компании Hyundai, представила свой первый электрический автомобиль 2022 Genesis Electrified G80.
Об этом сообщает Car Buzz.
Базовая версия электрокара позволяет проехать седану 499 км на одной зарядке. 2022 Genesis Electrified G80 будет заряжаться с 10% до 80% всего за 22 минуты благодаря зарядке мощностью 350 кВт.
Более того, автомобиль может разгоняться в спортивном режиме с 0 до 96 км в час за 4,9 секунды.
Фото: Car Buzz
Отмечается, что внутри автомобиля установлена также функция, которая позволяет уменьшить уровень шума в салоне путем измерения и анализа шумов на дороге и реагирования на звуковую волну.
Фото: Car Buzz
В компании пообещали объявить больше деталей относительно своего первого электрокара позже.
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