Mazda анонсировала выход первого электрокара и модели с роторным двигателем (фото)

Компания Mazda объявила примерные даты поступления в продажу своего электрокара Mazda MX-30 EV и модели с роторно-поршневым двигателем. Так, сообщается, что электромобиль начнет продаваться на рынке США в 2022 году. Однако здесь есть одна оговорка – производитель начнет продажи модели не во всех штатах. Сначала компактный электрический кроссовер будет продаваться в Калифорнии.
Еще одной версией Mazda MX-30 станет вариант с роторно-поршневым двигателем. Здесь стоит обмолвиться, что модель получит двигатель внутреннего сгорания в качестве генератора для выработки электричества. Помимо этого кроссовер можно будет заряжать и от розетки. Такой автомобиль появится в США в конце следующего года в качестве модели 2023 года.
Напомним, полностью электрический Mazda CX-30 EV оснащается одним электромотором на 144 л. с. и 272 Нм крутящего момента, который питается от небольшой батареи на 35,5 кВт/ч. Запас хода автомобиля от одной зарядки составляет примерно 200 километров.
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