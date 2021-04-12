День финансов: льготная растаможка «еврономеров», план приватизации ПриватБанка, прогноз по курсу от бизнеса

Пятница. 16 апреля. Ряд важных решений от Верховной Рады, Президента и НБУ.

Льготная растаможка «еврономеров». Верховная Рада приняла законопроекты о льготном растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. Льготное растаможивание будет действовать в течение 180 дней после того, как законы введут в действие. По новой формуле стоимость авто не берется в учет, а для его легализации будут учитываться только возраст, объем и тип двигателя. По замыслу авторов законопроектов, полная стоимость растаможки не должна превышать 1000 евро.

Кстати, для водителей подготовили еще одно новшество. Нардепы приняли за основу законопроект, которым предлагают не присылать «письма счастья» водителям, которые уплатили штраф в течение 15 дней. Сейчас постановление присылают всем нарушителям без исключения.

«Декретный отпуск» для мужчин. Рада приняла закон, которым урегулировала вопрос равных возможностей ухода за ребенком для обоих родителей. Согласно изменениям, мужчины также смогут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком на три года или более. Также в Украине появится «социальный отпуск» при рождении ребенка на 14 дней. Его смогут получить: муж, отец (если брак не заключен), бабушка или дедушка, другой совершеннолетний родственник, который ухаживает за ребенком.

Противодействие рейдерству. Депутаты также приняли за основу законопроект, направленный на совершенствование механизма противодействия рейдерству. Документ ликвидирует ряд препятствий для надлежащей защиты права собственности и корпоративных прав в Украине.

Особый режим для IT. Рада приняла за основу законопроект о введении в Украине особого правового режима «Дія.City». Планируется, что благодаря Дія.City возрастет зарплата в украинском IT-секторе, налоги снизятся в 5 раз по сравнению с общей налоговой системой, работники получат социальные гарантии, а инвесторы — защиту на законодательном уровне.

Е-паспорта приравняли к обычным. Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым электронные паспорта граждан Украины в «Дії» приравниваются к их физическим аналогам. С 23 августа этого года цифровые документы можно будет использовать во время путешествий по железной дороге или на самолете в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций и т. д.

Кроме того, Зеленский внес предложение в СНБО разработать новый законопроект об олигархах. «Такого у нас в Украине не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов — разработать базовый законопроект о статусе олигарха в нашей стране: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов», — отметил президент.

Приватизация ПриватБанка. Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре выставят на продажу. По его мнению, приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС. Кроме того, процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

Прогноз курса доллара от бизнеса. Нацбанк провел опрос среди руководителей компаний. Так, среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,15 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 29,68 грн/долл. США). Более 37% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 грн/долл. США до 30,00 грн/долл. США.

Снятие с регистрации места проживания. Иногда бывают ситуации, когда нужно снять с регистрации жильца, который длительное время не проживает в квартире. Например, появляется необходимость продать жилье или приватизировать его, уменьшить размер коммунальных услуг или оформить субсидию. Finance.ua решил разобраться, как правильно это сделать: