Разгрузить дороги Киева: в пригороде построят три новых развязки

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) построит три новых транспортных развязки на подъездах к Киеву из запланированных пяти.

Об этом сообщает пресс-служба агентства в Facebook.

“К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. Поэтому будет построено 3 вместо запланированных 5 развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской обходной дороги», – рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

Для строительства развязок на подъездах к Киеву определены три места:

трасса M-05 Киев – Одесса км 15+390 (Чабаны) и км 21+847 (Вита – Почтовая);

трасса M – 06 Киев-Чоп км 21+767 (Стоянка).

В Чабанах уже сделали подготовительные работы, устанавливают фундаменты и опоры эстакады. В Стоянке продолжаются земляные работы и устройство бетонного ограждения на эстакаде. Технический надзор работ осуществляет немецкая компания Kocks Consult GmbH.

«Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подступах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации», – отметил Кубраков.

Развязки позволят безопасно распределять транспортные потоки, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и улучшат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы. Финансировать строительство развязок будут за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Срок выполнения работ – 2 года.