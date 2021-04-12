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Hyundai и Uber объявили о партнерстве в Европе

Hyundai и Uber объявили о партнерстве в Европе

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor и американский такси-сервис Uber объявили о стратегическом партнерстве на рынке Европы, направленном на продвижение электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры для них. Первоначально программа стартует в Великобритании, Франции и Нидерландах и постепенно распространится на все крупные города Европы.

Водители сервиса Uber получат скидки на доступ к электромобилям Hyundai Ioniq Electric и Hyundai Kona Electric, а в будущем и на более свежие модели, включая недавно представленную Hyundai Ioniq 5. По всей видимости, под этой формулировкой скрываются как скидки на покупку электромобилей для работы, так и более доступные программы лизинга, которые будут субсидироваться партнерами программы.

Соглашение достигнуто в рамках «зеленой стратегии», согласно которой Uber собирается стать углеродно-нейтральным сервисом в 2030 году. К 2025 году сервис рассчитывает осуществлять не менее 50% километража перевозок в семи столицах Европейских государств на электромобилях (Амстердам, Берлин, Брюссель, Лиссабон, Лондон, Мадрид и Париж). В данный момент эти города обеспечивают порядка 80% дохода европейского бизнеса компании, так что вклад в сохранение экологии ЕС будет весьма внушительным.

Напомним, что недавно корейцы обновили дизайн электрокроссовера Hyundai Kona Electric, сделав его более современным и в то же время слегка спорным в части зарядного порта.

По материалам ITC.ua
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