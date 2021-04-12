Hyundai и Uber объявили о партнерстве в Европе

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor и американский такси-сервис Uber объявили о стратегическом партнерстве на рынке Европы, направленном на продвижение электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры для них. Первоначально программа стартует в Великобритании, Франции и Нидерландах и постепенно распространится на все крупные города Европы.
Водители сервиса Uber получат скидки на доступ к электромобилям Hyundai Ioniq Electric и Hyundai Kona Electric, а в будущем и на более свежие модели, включая недавно представленную Hyundai Ioniq 5. По всей видимости, под этой формулировкой скрываются как скидки на покупку электромобилей для работы, так и более доступные программы лизинга, которые будут субсидироваться партнерами программы.
Соглашение достигнуто в рамках «зеленой стратегии», согласно которой Uber собирается стать углеродно-нейтральным сервисом в 2030 году. К 2025 году сервис рассчитывает осуществлять не менее 50% километража перевозок в семи столицах Европейских государств на электромобилях (Амстердам, Берлин, Брюссель, Лиссабон, Лондон, Мадрид и Париж). В данный момент эти города обеспечивают порядка 80% дохода европейского бизнеса компании, так что вклад в сохранение экологии ЕС будет весьма внушительным.
Напомним, что недавно корейцы обновили дизайн электрокроссовера Hyundai Kona Electric, сделав его более современным и в то же время слегка спорным в части зарядного порта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла законы о льготной растаможке авто на еврономерах10 ч. назад - 1763 8
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech11 ч. назад - 579 5
Правительство хочет отменить льготы на проезд: что предлагают в качестве альтернативы8 ч. назад - 2067 4
Кличко показал, как в Киеве строят еще один пешеходный мост (видео)9 ч. назад - 708 4
США одобрили дополнительные 150 млн долларов военной помощи Украине4 ч. назад - 196 3
Сколько зарабатывают работники крупных предприятий13 ч. назад - 6804 3
Бизнес ожидает курс доллара на уровне 29,15 UAH/USD (опрос)12 ч. назад - 3860
ФГВФЛ ликвидировал банк Януковича12 ч. назад - 2182
В Киеве процветает новый вид мошенничества с обменом валют — СМИ8 ч. назад - 2074 3
Правительство хочет отменить льготы на проезд: что предлагают в качестве альтернативы8 ч. назад - 2067 4
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)10 ч. назад - 105
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)Позавчера, 10:30 - 3634
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1095
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 329
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1360 2