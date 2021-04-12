День финансов: решение по учетной ставке и средний размер пенсий

Четверг, 15 апреля: НБУ сообщил о повышении учетной ставки и дал прогноз восстановления экономики Украины:

Повышение учетной ставки. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п. п. до 7,5% годовых. Напомним, правление Национального банка Украины 4 марта приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Регулятор ухудшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году.

НБУ также рассказал о реакции валютного рынка на угрозу вторжения России.

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Требования при назначении субсидий. Правительство приняло проект постановления, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения господдержки населению. Будут пересмотрены подходы к учету имущественного положения, в частности будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг. Также будут учитываться единоразовые дорогие покупки, операции по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечение границы.

Ипотека под 7%. Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий в ближайшее время выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов и передать в финансовый лизинг 12 тыс. квартир. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей.

Пенсии разных категорий пенсионеров. Как свидетельствуют данные Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3700 гривен. Самая большая пенсия у бывших судей — 77 тыс. грн. Средняя пенсия военнослужащих составляет 5650,26 гривен.

Локдаун и страховой стаж. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, периоды получения пособия по частичной безработице и других видов пособий во время локдаунов будут засчитаны украинцам в страховой стаж. Она также отметила, что министерство дает право людям по желанию исключать периоды получения низких доходов из расчета пенсий для того, чтобы это не уменьшало размер пенсии в будущем.