Валютные кредиты: что изменится (инфографика)

Верховная Рада приняла законопроект № 4398, который предусматривает обязательную реструктуризацию долгов по потребительским кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.
Согласно документу, реструктуризация будет проводиться на основании заявления заемщика, которое подается кредитору;
Также из состава ликвидационной массы исключается жилье, которое является единственным местом жительства семьи должника. Но при условии, что площадь жилья не превышает 60 кв. метров или 13,65 кв. м на члена семьи.
Закон позволяет заемщику, который проживает в таком жилье, платить минимальную сумму ежемесячного платежа в счет погашения задолженности по валютной ипотечной ссуде (но не менее 3 тыс. грн).
Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить долг на сумму не меньше оценочной стоимости актива.
В случае если единственным кредитором в процедуре неплатежеспособности физического лица является залоговый кредитор, а должник не имеет других активов кроме квартиры или жилого дома, которые являются единственным местом проживания семьи должника, которые находятсяся в ипотеке обеспеченного кредитора, такой должник имеет право подать заявление об открытии производства в деле о неплатежеспособности.
Напомним, Национальный банк Украины считает, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных сбалансированных условиях, приемлемых и для банков, и для заемщиков.
«Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на условиях, которые являются несбалансированными и создают чрезмерные преференции для одной из сторон», — отметили в НБУ.
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