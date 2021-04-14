Валютные кредиты: что изменится (инфографика)

Верховная Рада приняла законопроект № 4398, который предусматривает обязательную реструктуризацию долгов по потребительским кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.

Согласно документу, реструктуризация будет проводиться на основании заявления заемщика, которое подается кредитору;

конвертация долгов в гривне осуществляется по среднему курсу (а именно — средний курс между тем, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации);

предлагается списать все долги за неустойку, штрафы и пеню.

Также из состава ликвидационной массы исключается жилье, которое является единственным местом жительства семьи должника. Но при условии, что площадь жилья не превышает 60 кв. метров или 13,65 кв. м на члена семьи.

Закон позволяет заемщику, который проживает в таком жилье, платить минимальную сумму ежемесячного платежа в счет погашения задолженности по валютной ипотечной ссуде (но не менее 3 тыс. грн).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить долг на сумму не меньше оценочной стоимости актива.

В случае если единственным кредитором в процедуре неплатежеспособности физического лица является залоговый кредитор, а должник не имеет других активов кроме квартиры или жилого дома, которые являются единственным местом проживания семьи должника, которые находятсяся в ипотеке обеспеченного кредитора, такой должник имеет право подать заявление об открытии производства в деле о неплатежеспособности.

Напомним, Национальный банк Украины считает, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных сбалансированных условиях, приемлемых и для банков, и для заемщиков.

«Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на условиях, которые являются несбалансированными и создают чрезмерные преференции для одной из сторон», — отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

По данным официальной статистики НБУ , на конец февраля текущего года портфель валютной ипотеки на балансах банков — почти 15 млрд грн, свыше 90% – выдано в долларах США (почти 500 млн долл. США ). По результатам ежемесячного опроса банков о состоянии рынка ипотеки, валютных ипотечных кредитов — 9 тысяч. 95% валютной ипотеки по объему является неработающей.

Валютная ипотека уже нанесла немалые убытки банкам: из-за длительного действия моратория и отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать или реструктуризировать валютную ипотеку такие кредиты стали преимущественно неработающими, поэтому банки должны были покрыть их резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования.

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