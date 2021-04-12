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SkyUp закрывает продажу билетов на рейсы из Украины в Европу

SkyUp закрывает продажу билетов на рейсы из Украины в Европу

SkyUp убрал из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые планировал запустить в летнем расписании 2021 года.

Об этом сообщает Avianews.com.

Теперь купить авиабилеты нельзя на маршруты из аэропорта Борисполь в Германию — Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Также продажа закрыта на маршруты Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.

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Маршрутная сеть из Львова сократилась за счет рейсов в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

Как пишет портал, закрытие продаж билетов обычно происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы. В данном случае это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны ЕС до сих пор не назвали дату открытия своих границ для туристов из Украины.

При отмене рейсов SkyUp уже несколько месяцев зачисляет средства на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Этот кредит можно использовать для покупки новых авиабилетов и услуг SkyUp.

Если пассажир хочет получить деньги обратно, ему необходимо пройти длительную процедуру для вывода средств с баланса.

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По материалам Finance.UA
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