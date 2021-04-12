Windows 10 on ARM стала доступной для Mac на Apple M1

Parallels представила обновление своего программного обеспечения Parallels Desktop, благодаря которому можно будет установить на компьютеры Mac на чипсете Apple Silicon операционную систему Windows 10 on ARM.

Начиная с версии 16.5, программное обеспечение Parallels Desktop имеет поддержку Windows 10 on ARM для Apple M1, что стало возможным после решения Apple о прекращении поддержки Boot Camp для M1.

В последней версии Parallels Desktop для владельцев Mac на M1 есть возможность запускать приложения Windows 10 on ARM, а также традиционные x86-программы параллельно с программами для Mac или iOS на операционной системе MacOS Big Sur, которая имеет нативную адаптацию для Apple M1. В Windows 10 on ARM, правда, будут некоторые ограничения из-за эмуляции.

Компания-производитель заявляет, что в последнем обновлении улучшили производительность и энергоэффективность по сравнению с запуском соответствующего программного обеспечения на компьютерах Mac, которые оснащены процессорами Intel. Заявлено, что энергоэффективность в M1-версий на 250 процентов лучше, чем у Intel-версий. Кроме этого, обещали улучшение производительности DirectX 11 на 60 процентов и улучшение производительности VM на 30 процентов.

Главный недостаток в этом случае – то, что для этого нужно запустить уже готовую версию Windows. Производитель программного обеспечения предоставляет предварительную сборку Windows 10 on ARM, которая доступна для загрузки с веб-сайта Microsoft Windows Insider. Также Parallels Desktop поддерживает Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 и Fedora Workstation 3-1.2.