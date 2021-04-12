Сколько платят в украинском ритейле в период пандемии - исследование

В начале апреля 2021 года – 30% всех актуальных вакансий – это объявления о поиске сотрудников в сферу торговли.

Об этом пишет портал grc.ua.

Ритейлеры ищут персонал по всей Украине, но больше всего вакансий отмечено в Киеве (18%), Киевской области (3%), Днепре и области (6%), Харькове и области (4%) и в Донецкой области (3%).

Чаще всего требуются продавцы в магазинах (21%), а также другие работники розницы (кассиры, грузчики, рубщики мяса и т.д.) – это 28% всех вакансий в категории торговли. Кроме продавцов, кассиров и грузчиков ищут охранников, администраторов магазинов и другой персонал – это еще 16% вакансий в данной категории.

Оплата труда зависит от специализации персонала, опыта работы и региона. Так, зарплаты, которые предлагают ритейлеры в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе, гораздо выше, чем оклады в Ужгороде, Тернополе и других городах.

Размеры зарплат:

средняя зарплата в категории «Розничная торговля» составляет 11 138 грн и колеблется от 6700 грн (49% предложений о работе) до 24 800 грн (6% всех вакансий категории);

средняя заработная плата в категории «Продавец магазина” ниже, чем в целом у сотрудников розницы – 8367 грн. Диапазон компенсации: от 4300 грн (38% вакансий категории) до 17 300 грн (7%);

самые высокие оклады своим сотрудникам предлагают торговые сети. Так, средняя зарплата в этой категории составляет 16 483 грн. Минимальное предложение – от 12 400 грн (54% всех вакансий), максимальная компенсация – от 28 900 грн (6%).

Кроме того, эксперты портала отмечают, что на рынке труда присутствие мужчин и женщин почти одинаково, однако направления развития карьеры у женщин и мужчин отличаются.

Большинство резюме размещено от мужчин, их 50,4% от общего количества. Женщин чуть меньше – 49,6%. Однако, несмотря на почти равную заинтересованность в работе, на рынке труда существуют традиционно женские и традиционно мужские профессиональные сферы.



Инфографика: grc.ua

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