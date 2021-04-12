ПФУ направил почти 25 млрд гривен на выплату апрельских пенсий

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.
Сообщается, что на пенсионные выплаты сегодня направлено 1,9 млрд гривен. Обеспечено финансирование пенсий апреля на общую сумму 24,7 млрд гривен.
Кроме того, Пенсионный фонд Украины сообщает, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Инфографика: Пенсионный фонд
Напомним, в период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, который обеспечивает предоставление дистанционных услуг через личные кабинеты гражданина и работодателя.
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