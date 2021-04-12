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ПФУ направил почти 25 млрд гривен на выплату апрельских пенсий

ПФУ направил почти 25 млрд гривен на выплату апрельских пенсий

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

Сообщается, что на пенсионные выплаты сегодня направлено 1,9 млрд гривен. Обеспечено финансирование пенсий апреля на общую сумму 24,7 млрд гривен.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины сообщает, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.


Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, в период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, который обеспечивает предоставление дистанционных услуг через личные кабинеты гражданина и работодателя.

Справка Finance.ua:

  • Переплата пенсии – это сумма пенсии (с учетом надбавок, повышений, сумм индексации и других доплат к пенсиям), выплаченная по разным причинам больше размера, определенного законодательством.
  • Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве.
  • С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум — на 85 гривен. Вместе с ним вырастет минимальная пенсия до 1854 грн, а максимальная — на 850 грн до 18 540 грн.

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По материалам Finance.UA
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