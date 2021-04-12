ПФУ направил почти 25 млрд гривен на выплату апрельских пенсий

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

Сообщается, что на пенсионные выплаты сегодня направлено 1,9 млрд гривен. Обеспечено финансирование пенсий апреля на общую сумму 24,7 млрд гривен.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины сообщает, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.



Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, в период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, который обеспечивает предоставление дистанционных услуг через личные кабинеты гражданина и работодателя.

Справка Finance.ua:

Переплата пенсии – это сумма пенсии (с учетом надбавок, повышений, сумм индексации и других доплат к пенсиям), выплаченная по разным причинам больше размера, определенного законодательством.

Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве.

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум — на 85 гривен. Вместе с ним вырастет минимальная пенсия до 1854 грн, а максимальная — на 850 грн до 18 540 грн.

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