0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

«Нафтогаз» жалуется на «клона», вводящего в заблуждение потребителей

«Нафтогаз» жалуется на «клона», вводящего в заблуждение потребителей

ООО «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“» (ГК «Нафтогаз Украины») обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности компании ООО «Нафтогаз снабжения».

Об этом говорится в сообщении компании.

Читайте также: Задолженность киевлян за распределение газа составляет 4,8 млн грн

«ГК „Нафтогаз Украины“» является частью государственной группы Нафтогаз и работает в сфере поставок газа с 2017 года. Нашу компанию выбрали своим поставщиком газа уже более 900 тыс. домохозяйств в разных областях Украины, благодаря качественному сервису и одним из самых выгодных цен на газ на украинском рынке", — говорится в сообщении.

В апреле 2021 года цена газа в рамках тарифного плана «Месячный» от ГК «Нафтогаз Украины» равна 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Однако, несмотря на сходство названий, ООО «Нафтогаз Постачання» является частной компанией, созданной в конце 2020 года. Хотя компания зарегистрирована в Киеве, обслуживает она в основном клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цен ГК «Нафтогаз Украины», в частности в апреле — на 15%.

Общение представителей ГК «Нафтогаз Украины» с клиентами в городе Кременец и их показания подтверждают: сходство названий вызывает путаницу двух разных компаний.

ГК «Нафтогаз Украины» выражает опасения относительно возможных манипуляций при подключении клиентов.

По этой причине компания обратилась в Антимонопольный комитет Украины и правоохранительные органы относительно нарушения прав интеллектуальной собственности.

«Компания не предоставляла другому поставщику никаких разрешений на использование ни торговой марки, ни своих фирменных наименований. Поэтому использование в своем названии и в доменном имени обозначений „Нафтогаз“ — идентичного с фирменным наименованием и торговой маркой ГК „Нафтогаз Украины“, является неправомерным. Более того, учитывая то, что ООО „Нафтогаз Постачання“ осуществляет деятельность на рынке природного газа так же, как и „ГК „Нафтогаз Украины““, использование фонетически подобного названия вводит клиентов в заблуждение относительно компании, которая является поставщиком природного газа», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Клиенты Г К «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 года будут автоматически переведены на новый годовой тарифный план «Фиксированный». Условия тарифного плана.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.