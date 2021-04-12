«Нафтогаз» жалуется на «клона», вводящего в заблуждение потребителей

ООО «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“» (ГК «Нафтогаз Украины») обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности компании ООО «Нафтогаз снабжения».
Об этом говорится в сообщении компании.
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«ГК „Нафтогаз Украины“» является частью государственной группы Нафтогаз и работает в сфере поставок газа с 2017 года. Нашу компанию выбрали своим поставщиком газа уже более 900 тыс. домохозяйств в разных областях Украины, благодаря качественному сервису и одним из самых выгодных цен на газ на украинском рынке", — говорится в сообщении.
В апреле 2021 года цена газа в рамках тарифного плана «Месячный» от ГК «Нафтогаз Украины» равна 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Однако, несмотря на сходство названий, ООО «Нафтогаз Постачання» является частной компанией, созданной в конце 2020 года. Хотя компания зарегистрирована в Киеве, обслуживает она в основном клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цен ГК «Нафтогаз Украины», в частности в апреле — на 15%.
Общение представителей ГК «Нафтогаз Украины» с клиентами в городе Кременец и их показания подтверждают: сходство названий вызывает путаницу двух разных компаний.
ГК «Нафтогаз Украины» выражает опасения относительно возможных манипуляций при подключении клиентов.
По этой причине компания обратилась в Антимонопольный комитет Украины и правоохранительные органы относительно нарушения прав интеллектуальной собственности.
«Компания не предоставляла другому поставщику никаких разрешений на использование ни торговой марки, ни своих фирменных наименований. Поэтому использование в своем названии и в доменном имени обозначений „Нафтогаз“ — идентичного с фирменным наименованием и торговой маркой ГК „Нафтогаз Украины“, является неправомерным. Более того, учитывая то, что ООО „Нафтогаз Постачання“ осуществляет деятельность на рынке природного газа так же, как и „ГК „Нафтогаз Украины““, использование фонетически подобного названия вводит клиентов в заблуждение относительно компании, которая является поставщиком природного газа», — сказано в сообщении.
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