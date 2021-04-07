День финансов: локдаун в Киеве, реструктуризация валютных кредитов, тариф «Фиксированный» от Нафтогаза

Среда, 14 апреля. Почему ваши средства в банке могут заблокировать, и какие вклады не возмещает Фонд гарантирования.

Локдаун в Киеве. Усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреля. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, поскольку эпидемиологическая ситуация существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении жестких ограничительных мер в Киеве на 2 недели.

Заявки на получение 8 тыс. грн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ФЛП и наемные работники из красных карантинных зон смогут присылать заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства с 19 апреля. На эту программу поддержки планируется израсходовать около 3 млрд грн.

Фиксированный тариф от Нафтогаза. С 1 мая 2021 года клиенты компании будут автоматически переведены на новый годовой тарифный план «Фиксированный». Цена этого тарифного плана станет известна 25 апреля. Она будет действовать до 30 апреля 2022 года включительно. Для тех потребителей, у кого тарифный план «Годовой», условия не меняются, как и цена на газ.

Реструктуризация валютных кредитов. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий обязательную реструктуризацию долгов по потребительским кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.

В свою очередь Нацбанк считает, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных сбалансированных условиях, приемлемых и для банков, и для заемщиков. Регулятор привел несколько тезисов о масштабах проблемной валютной ипотеки и последствиях принудительной реструктуризации для банков и рынка.

Присоединение Ощадбанка к ФГВФЛ. Кабмин поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц. Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100%, независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.

Также в ФГВФЛ рассказали, какие вклады Фонд не возмещает.

Компенсация за задержку выплат. Сегодня Кабмин принял постановление, которым определил виды денежных доходов, за которые, в случае нарушения сроков их выплаты, производится компенсация. К таким выплатам отнесены: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание, соцвыплаты, стипендии, зарплаты, сумма индексации денежных доходов граждан.

Лимиты для ФЛП-единщиков. Союз украинских предпринимателей предлагает устанавливать лимиты на объемы доходов ФЛП с привязкой к количеству работников. В СУП утверждают, что сейчас предельные объемы доходов не только не стимулируют микропредпринимателей создавать рабочие места, но и заставляют скрывать реальную заработную плату сотрудникам, отчитываясь о минимальной.

Операции, подлежащие финмониторингу. Согласно Закону Украины, финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу, это пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции. Налоговики объясняют, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую проводится каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн на момент проведения финансовой операции.

💸 Кстати, уже год действует обновленный закон о финансовом мониторинге. К закону появляются поправки, но не исчезают вопросы у предпринимателей, поставщиков финансовых услуг и рядовых украинцев. Finance.ua решил подробнее разобраться, что же такое финансовый мониторинг и почему ваши средства могут заблокировать.