Раскрыта дата презентации мощнейшего Samsung Galaxy (видео)

Компания Samsung официально сообщила, когда будет следующая презентация ее комплектующих модельного ряда Samsung Galaxy. Уже 28 апреля должна пройти презентация Galaxy Unpacked, на которой покажут «мощнейший Samsung Galaxy» (именно так компания указала на своем официальном тизере).
Это будет уже третья презентация Samsung Galaxy Unpacked за 2021 год. Напомним, что в начале года в рамках такой презентации показан модельный ряд Galaxy S21, а в марте этого года был представлен новый модельный ряд Samsung Galaxy A 2021. На этой презентации, скорее всего, не покажут смартфонов, причем даже гибких — их презентация планируется летом.
Скорее всего, в рамках этой презентации нам покажут новые ноутбуки модельного ряда Samsung Galaxy Book — модельный ряд последний раз обновлялся в 2019 году и до сих пор использует процессоры Intel Core 10-го поколения. Скорее всего, новые Galaxy Book получат 35-ваттные процессоры Intel Core 11-го поколения, чем и оправдана фраза «мощнейший Samsung Galaxy».
Напомним, что недавно стало известно о том, что компания готовит новые премиальные ноутбуки Samsung Galaxy Book с OLED-дисплеями 13.3 дюйма и 15.6. Тогда же мы узнали, что у девайсов будет поддержка стилуса Samsung S Pen и новые процессоры Intel. Кроме этого, в модельный ряд войдет ноутбук Galaxy Book Pro 360 с поддержкой работы в сетях пятого поколения.
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