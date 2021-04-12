Раскрыты первые данные об iPhone 14

Известный инсайдер Минг-Чи Куо, который специализируется на продуктах компании Apple, рассказал о ее планах на ближайшие годы. В частности, он раскрыл первые данные об iPhone 14 и сообщил, что с 2022 г. компания Apple прекратит производить mini-вариант своего флагмана – в модельном ряду все еще будет 4 модели, но среди них будут две с диагональю 6.1 дюйма и два с диагональю 6.7 дюйма, а варианта с дисплеем 5.4 дюйма уже не будет.

Ожидается, что это будут два стандартных iPhone с диагоналями 6.1 и 6.7 дюйма, а также два iPhone Pro с такими же диагоналями. Новые iPhone Pro должны получить сенсоры с основной камерой 48 МП (напомним, что в актуальные модели все еще устанавливают сенсоры 12 МП). При этом iPhone 13 все еще будет оснащен сенсором 12 МП, но размер пикселя увеличится благодаря увеличению площади сенсора.

К другим фишкам iPhone 2022 следует отнести наличие перископического зум-сенсора, правда, только для Pro-моделей. Кроме этого, компания может оснастить свой смартфон поддисплейной системой Face ID, но в нынешнем поколении, iPhone 13 размер выреза для этой системы будет просто уменьшен.

Также аналитик раскрыл первые данные о VR-шлеме Apple. Ожидается, что он будет включать до 15 камер, причем как внутри, так и снаружи корпуса. Главной причиной является необходимость мониторить движения глаз владельца шлема, а также окружающую среду. Благодаря этому шлем Apple сможет использовать технологию рендеринга отдельных областей, то есть рендериться будет место, куда смотрит владелец шлема, а не вся видимая область.