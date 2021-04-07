9 тысяч заемщиков не оплатили банкам валютную ипотеку. При этом 95% всех банковских ипотечных кредитов в валюте вовсе не обслуживаются.

Об этом заявила представитель НБУ в ходе круглого стола «Законопроект о реструктуризации валютной ипотеки: возможные риски для банковской системы», организованного «Финансовым клубом».

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«На конец февраля портфель валютной ипотеки на балансах банков достигал почти 15 млрд грн. И подавляющее большинство таких кредитов – более 90% – были выданы в долларе. То есть долларовой ипотеки на балансах банков было почти на $500 млн», – рассказала старший экономист управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмигель.

Валютные долги перед банками есть у 9 тыс. украинцев.

«из результатов ежемесячного опроса о состоянии рынка ипотеки нам известно, что с 9 тыс. существующих ипотечных кредитов в валюте 95% по объему являются неработающими. Но мы все прекрасно понимаем, что валютная ипотека, которая находится на балансах банков, – это лишь вершина айсберга. Все остальное – ипотека вне балансов банков, то есть на внебалансовых счетах банков, и вне банковской системы», – отметила Алена Шмигель.

«Скрытая» часть айсберга – это валютные ипотечные кредиты, выданные неплатежеспособными банками, которые ФГВФЛ продал преимущественно финансовым учреждениям, а также кредиты, проданные им действующими банками.

«Накануне того, как запретили выдачу кредитов в иностранной валюте в июне 2009 года, кредиты физических лиц в иностранной валюте составляли $24,5 млрд. Больше всего кредитов предоставили иностранные банки – $15 млрд. Украинские частные банки, вместе с ПриватБанком на тот момент – $8 млрд. Но затем 101 банк из 182 перешли в управление ФГВФЛ. И в этих банках было валютных кредитов физических лиц на $5,1 млрд», – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

Большую часть кредитов Фонд уже продал.

«ФГВФЛ продал уже более 90% ипотеки в валюте, которая была у неплатежеспособных банках. Два крупнейших банка, у которых была такая ​​ипотека, – это «Надра» и «Дельта». И могу уверенно сказать, что мораторий и неплатежи по этим кредитам были одними из важных факторов неплатежеспособности этих банков», – подчеркнула заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.

На конец 2020 года задолженность по кредитам физлиц в иностранной валюте составляла $4 млрд: в дефолте было $1,6 млрд, всего $46 млн было работающих кредитов. Кредитов с дефолтами – 97%. «Сейчас кредитов в иностранной валюте осталось 17 тысяч на 28 млрд грн в эквиваленте», – отметила Елена Коробкова.

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