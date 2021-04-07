Бюджет-2021 уже недополучил 2,7 млрд грн от приватизации

В первом квартале государственный бюджет недополучил 2,7 млрд грн от приватизации государственного имущества. План не выполнен на 83%.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета в январе-марте 2021 года по оперативной отчетности Государственной казначейской службы Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СП.

«Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета. Из года в год закладываются миллиардные поступления от приватизации. Из года в год бюджет недополучает эти средства. Только за первый квартал невыполнение плана от приватизации госимущества — 83%. Это 2,7 млрд грн», — подчеркнул Пацкан.

По данным СП, от приватизации государственного имущества по итогам первого квартала в бюджет поступило 530 млн грн.

Деньгами от реализации государственных объектов хотят «наполнить» Бюджет-2021. Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должна дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.

При этом дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. В экспертных кругах отмечали, что большой дефицит означает, что его надо покрывать или заимствованиями, или эмиссией, или приватизацией. Но приватизация, которая является нерегулярными доходами, вряд ли способна покрыть хотя бы десятую часть этого дефицита.