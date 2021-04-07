ВР поддержала за основу объединение Укрфинжилья и Госипотеки

Верховная Рада на заседании 13 апреля поддержала за основу законопроект №5308, которым на выполнение программы «Доступной ипотеки» Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединят к Украинской финансовой жилищной компании и выпустят гособлигации на 20 млрд грн.
Основная задача проекта Закона:
Впоследствии на выпущенные облигации в госсобственность будут приобретены акции допэмиссии «Укрфинжилья». В связи с этим предельный объем госдолга, заложенного в бюджет на 2021 год, хотят увеличить на 20 миллиардов гривен.
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Укрфинжилье обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и внедряет финансово-кредитные механизмы обеспечения украинцев жильем.
В то же время, с 2004 года действует госипотека, основной задачей которой определено рефинансирование ипотечных кредиторов (банков
В пояснительной записке отмечается, что ГИУ пострадало в результате банковского кризиса 2014 — 2015 годов, и с 2015 года «были практически приостановлены операции по рефинансированию ипотечных и предоставлению финансовых кредитов».
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