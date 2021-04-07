Минздрав предлагает «позаимствовать» 6,5 миллиарда из программы медгарантий на закупку COVID-вакцин

Министерство здравоохранения предлагает правительству временно перераспределить 6,5 млрд гривен на финансирование программы медицинских гарантий в 4 квартале этого года на закупку вакцин против коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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«Сегодня, чтобы проплатить следующие законтрактованные вакцины, нужно 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин», – написал глава Минздрава.
По его словам, Министерство финансов в течение 3 месяцев должно вернуть соответствующую сумму в программу медгарантий. Степанов напомнил, что при формировании проекта госбюджета на 2021 год Минздрав просил выделить на закупку вакцин против коронавируса 15,1 млрд гривен. Но в итоге министерство получило лишь 4 млрд гривен, которые уже потрачены на приобретение соответствующих препаратов.
Напомним, 6 апреля Украина достигла рамочных договоренностей с компанией Pfizer по поставке 10 млн доз вакцины против коронавируса до конца года.
В Украине 13 апреля начались прививки против коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.
Также министр здравоохранения Максим Степанов ожидает поставку партии вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX на этой неделе (до 18 апреля).
Украина начала прививать население от коронавируса 24 февраля. Всего с начала вакцинальной кампании привито 403 553 человека.
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