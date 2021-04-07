Названа доля украинских продуктов и товаров в розничной продаже

В 2020 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%. В 2019 году доля местных товаров составляла 52,4%, в 2018 году – 53,2%, в 2017 году – 52,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 79,4%, доля непродовольственных товаров – 32,9%.
Среди продовольственных товаров яйца местного производства составляют 99,1% от продаж, мясо – 96,5%, масло сливочное – 95,1%, молоко – 94,0%.
В то же время местные фрукты и овощи, свежие занимают 47,2% рынка.
Среди непродовольственных товаров самый незначительный процент занимают отечественные компьютеры – 3,7%, автомобили – 1,8%, мобильные телефоны – 0,2%.
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