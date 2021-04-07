За 2 недели банки выдали «теплых кредитов» на 84 миллиона

За две недели работы программы «теплых кредитов» в этом году более 2 тыс. семей привлекли почти 84 млн грн кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

«Если в первую неделю работы программы в этом году семьи получили почти 33 млн грн кредитов, то во вторую неделю – уже 50 млн гривен», – сказано в сообщении.

В целом банки выдали 83,8 млн грн «теплых кредитов», из которых:

82 млн грн – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

1,8 млн грн – на твердотопливные котлы.

«Повысить энергоэффективность в своем жилище, меньше платить за коммунальные услуги, жить в комфорте – все эти желаемые цели мотивируют семьи к активным действиям. И государство оказывает помощь в виде частичной компенсации от 20% до 35% по «теплому кредиту», – сообщил Константин Гура, и.о. Председателя Госэнергоэффективности.

«Теплые кредиты» для индивидуальных домохозяйств предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.

С полным перечнем оборудования, подпадающего под программу, можно ознакомиться на сайте Госэнергоэффективности.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.