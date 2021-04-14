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Доставка еды в локдаун: в Сингапуре разработали роботов-курьеров

Доставка еды в локдаун: в Сингапуре разработали роботов-курьеров

Сингапурская компания OTSAW Digital разработала роботов Camello, которые во время пандемии коронавируса доставляют людям приобретенные продовольственные товары.

Об этом сообщает Reuters.

Пользователи бронируют места на доставку и получают в приложении оповещения, когда робот подъедет к месту выдачи — обычно фойе многоквартирного дома.


Фото: Reuters

Сами же роботы оснащены 3D-сенсорами, камерой и двумя отсеками, в которых можно перевозить до 20 кг продуктов питания или посылок, заказанных через Интернет. Они доставляют от 4 до 5 заказов в будние дни и работают до обеда в субботу.


Фото: Reuters

В компании отметили, что Camello используют ультрафиолетовый свет для дезинфекции после каждой поездки. «Особенно в этот пандемический период все ищут бесконтактные технологии», — добавил представитель компании Линг Тинг Минг.

По материалам УКРИНФОРМ
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