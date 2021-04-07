Зеленский подписал закон о закупке «пакетов малыша» через ProZorro

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1359-ІХ, который, в частности, предусматривает, что товары для комплектования «пакета малыша» будут закупать на открытых аукционах через систему ProZorro.

Об этом сообщает Офис президента.

«Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. С этой целью роженицам предоставляется единовременная натуральная помощь в связи с беременностью и родами — „пакет малыша“. Но на сегодня на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такого пособия», — говорится в сообщении.

Подписанный Президентом закон решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

При этом пособие «пакет малыша» не засчитывается в размер пособия при рождении ребенка (41 280 гривен).

Также этим законом закрепляется стоимость «пакета малыша» на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

Для чего необходимы такие изменения:

это позволит проводить закупки товаров для комплектования «пакета малыша» на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств;

таким образом, подписанный Президентом закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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