День финансов: новые правила пересечения границы, льготы для бизнеса, Swift-переводы Приват24

В пятницу, 9 апреля речь шла о том, какие льготы получил бизнес Киева и как выросла “коммуналка” за год:
Новые правила пересечения границы для украинцев. Правительство освободило от обязательной самоизоляции после пересечения границы украинцев, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Ранее украинцев освобождали от самоизоляции, если ПЦР-тестирование было проведено не позднее, чем за 48 часов. Условие для ПЦР-теста не позднее, чем за 72 часа ранее работало только для иностранцев.
Обновление карантинных зон. Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: на «красном» уровне оказались еще две области. Ужесточен карантин до красного уровня в Запорожской и Хмельницкой областях. Также жесткие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах. Зеленых регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Льготы для бизнеса столицы. Как сообщает КГГА, на период действия усиленного карантина финансово-кредитная поддержка от города увеличивается с 50% до 99% от суммы процентов по кредитным договорам предпринимателей. То есть предприниматели смогут получить кредиты всего под 0,01% – такова будет процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на время пандемии. Также установлены льготы для владельцев авто, которые передвигаются по столице, на период действия карантина отменена плата за пользование парковками «Киевтранспарксервис». Сегодня также вступил в силу закон о выплате «карантинных» 8 тысяч.
Рост “коммуналки” до 39,3% за год. По данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн). При этом задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года составила 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Кстати, в компании «Нафтогаз» заверяют, что для получателей льгот и субсидий при запуске годовой цены на газ ничего не изменится. Субсидия и социальные выплаты не будут прекращаться при смене поставщика газа.
Оформление пенсии дистанционно. В период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также можно воспользоваться мобильным приложением “Пенсионный фонд”. В ПФ разъяснили зменения в организации выплаты и доставки пенсий и денежного пособия.
Swift-переводы Приват24. Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, он первым на украинском рынке запустил услугу отправки иностранных Swift-переводов через смартфон. Такая возможность доступна клиентам в обновленной версии мобильного банка Приват24 для iOs и Android. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как счетом в валюте, так и гривневым счетом.
Как украинцы выбирают страховки. Как свидетельствует совместный опрос Finance.ua и страховой компании oh.ua, почти половина читателей нашего портала правильно понимают значение и функцию «страхования». 21,8% опрошенных утверждают, что это уверенность в будущем. А еще 20,2% говорят, что для них страхование — это «безопасность».
А что же делать, к примеру, если автобус попал в ДТП или пассажир травмировался во время экстренного торможения? Как работает страхование на транспорте и что считается страховым случаем по договору страхования от несчастного случая на транспорте? Об этом в новом материале – Автобус попал в ДТП. Как пассажирам получить компенсацию 💶
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