Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало в марте

Потребительские цены в Украине в марте 2021 года по сравнению с февралем выросли на 1,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства, в годовом измерении (к марту 2020 года) инфляция ускорилась до 8,5% (с 7,5% в феврале).
График: Госстат
Продукты питания в Украине за март подорожали на 2,2%. Больше всего подорожали: подсолнечное масло – на 9,7%, сахар – на 4,8%, фрукты – на 3,5%.
Таблица: Госстат
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, на одежду и обувь – на 12,7%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – без изменений.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 1,8% (в т. ч. топливо – на 5,7%), цены на связь не изменились, на отдых и культуру выросли на 0,4%, образование подорожало на 0,3%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,8%.
Таблица: Госстат
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