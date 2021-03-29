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Как получить услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния онлайн

Как получить услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния онлайн

Подать заявление в отделы ГРАГС или записаться на прием в удобное для себя время можно, не выходя из дома, с помощью веб-портала) “Обращения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния”.

Об этом пишет Минюст.

С помощью этого веб-портала можно:

  • записаться на прием в отдел ГРАГС в удобное время;
  • задать вопросы и получить консультацию;
  • подать заявление на регистрацию актов гражданского состояния или внесение изменений в актовые записи гражданского состояния;
  • подать заявление на получение свидетельства повторно;
  • подать заявление на получение выписки из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Поданное заявление скрепляется квалифицированной электронной подписью (КЭП).

При отсутствии КЭП формируется обращение к заявлению, требующее личного обращения в отдел ГРАГС в течение 3 дней для личной подписи заявления.

Также можно оплатить необходимые платежи – государственную пошлину, плату за выдачу выписки из Реестра и тому подобное.

Однако подача в отделы ГРАГС заявлений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не освобождает от необходимости личного обращения пользователя в отдел для проведения регистрации и для непосредственного получения свидетельства или выписки.

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По материалам Finance.UA
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