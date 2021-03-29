НБУ будет рефинансировать банки под некоторые облигации Укравтодора

Национальный банк включил ряд облигаций Государственного агентства автомобильных дорог в пул залогов по операциям рефинансирования.
Нацбанк, в частности, включил облигации серии «N» и «O», эмитированные Укравтодором, в залоговый пул по операциям рефинансирования и разрешил их использовать для проведения банками операций репо с регулятором.
Соответствующее решение направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности. Его предварял анализ ценных бумаг и их эмитента.
Указанные изменения предусмотрены решением НБУ №120-рш от 5 апреля 2021 года, которое вступило в силу с 8 апреля.
В апреле 2020 года Нацбанк предусмотрел возможность включения облигаций предприятий, размещение которых проведено под гарантию правительства, в перечень активов, которые могут быть залогом по операциям рефинансирования. В то же время установлено, что включение таких облигаций в пул залогов будет приниматься отдельным решением НБУ после проведения анализа активов.
В июле Нацбанк включил облигации Укравтодора серии «K» в пул залогов по операциям рефинансирования и разрешил их использование для проведения банками операций репо с регулятором, а в декабре – серии «M» и «L».
В феврале НБУ включил ряд облигаций Харьковского и Львовского горсоветов в пул залогов по операциям рефинансирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НАПК проверит чиновников, задекларировавших BitcoinВчера, 15:47 - 877 16
Обязательное медицинское страхование в Украине должно появиться в 2023 году, — РадуцкийВчера, 09:30 - 796 4
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1217 3
Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырастиВчера, 08:45 - 877 3
НБУ готов поднять учетную ставку, чтобы сдержать рост инфляцииВчера, 08:33 - 1348 2
Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)Вчера, 18:55 - 4379 2
Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергиюВчера, 16:04 - 4248
Межбанк: стоит ли ждать нового взлета курса доллараВчера, 10:49 - 4231
Фонд соцстрахования прокомментировал выплаты больничных после 30 июняВчера, 12:15 - 2089
Ryanair анонсировал 10 новых маршрутов из Львова в рамках обновленного летнего расписанияВчера, 17:00 - 1271 1
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 114
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 797 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2312 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1699 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1126