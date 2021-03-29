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НБУ будет рефинансировать банки под некоторые облигации Укравтодора

НБУ будет рефинансировать банки под некоторые облигации Укравтодора

Национальный банк включил ряд облигаций Государственного агентства автомобильных дорог в пул залогов по операциям рефинансирования.

Нацбанк, в частности, включил облигации серии «N» и «O», эмитированные Укравтодором, в залоговый пул по операциям рефинансирования и разрешил их использовать для проведения банками операций репо с регулятором.

Соответствующее решение направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности. Его предварял анализ ценных бумаг и их эмитента.

Указанные изменения предусмотрены решением НБУ №120-рш от 5 апреля 2021 года, которое вступило в силу с 8 апреля.

В апреле 2020 года Нацбанк предусмотрел возможность включения облигаций предприятий, размещение которых проведено под гарантию правительства, в перечень активов, которые могут быть залогом по операциям рефинансирования. В то же время установлено, что включение таких облигаций в пул залогов будет приниматься отдельным решением НБУ после проведения анализа активов.

В июле Нацбанк включил облигации Укравтодора серии «K» в пул залогов по операциям рефинансирования и разрешил их использование для проведения банками операций репо с регулятором, а в декабре – серии «M» и «L».

В феврале НБУ включил ряд облигаций Харьковского и Львовского горсоветов в пул залогов по операциям рефинансирования.

По материалам АРТЕМ-БАНК НО №146
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