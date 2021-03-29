LG пообещала три года обновлений для своих смартфонов после ухода с рынка

В минувший понедельник, 5 апреля, компания LG Electronics Inc. (LG) объявила о сворачивании бизнеса смартфонов. Спустя некоторое время южнокорейский производитель обнародовал дополнительную информацию, касающуюся данного решения.
Сразу после сообщения LG об уходе с рынка сотовых аппаратов появились сведения, что компания продолжит выпускать обновления и патчи безопасности для своих устройств. Более того, говорилось, что LG даже обновит некоторые смартфоны до Android 12. Теперь компания официально поделилась планами в отношении существующих аппаратов.
В течение этого квартала LG продолжит производить смартфоны в соответствии с условиями контрактов с партнёрами и операторами связи. Полностью закрыть данное направление бизнеса планируется к концу июля.
Компания объявила, что все смартфоны премиального уровня, находящиеся в эксплуатации, получат до трёх редакций операционной системы Android с даты покупки. Это означает, что программную платформу ряда устройств LG будет обновлять в течение трёх лет.
В частности, три комплексных апдейта ОС гарантированы для смартфонов, купленных в 2019 году и позднее. Речь идёт об аппаратах семейств G Series, V Series, Velvet и Wing.
Между тем некоторые модели 2020 года, такие как LG Stylo и K Series, получат два обновления операционной системы.
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