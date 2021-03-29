Ценник и советы друзей: как украинцы выбирают страховки (инфографика)

Почти половина читателей нашего портала правильно понимают значение и функцию «страхования». Cтрахование — это управление рисками, именно этот вариант выбрали 42,9% респондентов.
Об этом свидетельствует совместный опрос Finance.ua и страховой компании oh.ua.
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При этом 21,8% опрошенных утверждают, что это уверенность в будущем. А еще 20,2% говорят, что для них страхование — это «безопасность».
Однако были и негативные оценки: например, 10% респондентов заявили, что страховка для них — навязанная услуга, а 5% украинцев воспринимают страхование как ненужные расходы.
Как выбирают страховку. Помимо оценки самого страхования, мы попросили читателей рассказать о том, какими факторами они руководствуются, когда выбирают страховку:
Кстати, самый удобный способ купить страховку онлайн – на oh.ua. Портал сам регулярно мониторит страховщиков на платежеспособность и скорость выплат. При этом цены в oh.ua даже ниже, чем напрямую у страховой компании.
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