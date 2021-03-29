В рисковых отраслях торговли заявили о 33 миллиардах потерь бюджета от теневого обращения

Представители рисковых отраслей торговли Украины говорят, что совокупный теневой оборот в фискализированных отраслях в 2020 году составил не менее 33 млрд гривен.

Об этом заявили представители ассоциаций крупнейших рисковых отраслей торговли на пресс-конференции в Укринформе на тему: «Печальные последствия для экономики от выборочности контроля и наказания за нарушения законодательства».

По словам гендиректора Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» Софии Араслановой, одним из лидеров нелегального импорта в Украине является бытовая техника и электроника, они занимают в структуре нелегального импорта 21% от общего объема, в результате чего государство недополучило 7 млрд грн налогов.

«По данным мониторинга 2020 года, из 20 топовых компаний по потребительскому трафику в интернете 9 компаний выдали фискальный чек, 11 компаний не выдали его, из них 6 ФЛП и 5 компаний вообще не обозначили себя как субъекты хозяйствования. Те компании, которые работают как ФЛП и которые не выдали фискальные чеки, имеют годовой оборот в более 1,5 млрд гривен. Такие компании менее, чем за один день исчерпывают лимит обращения, разрешенный 2-й группе ФЛП, и в среднем за 11 дней все эти компании преодолевают лимит торговли в этой группе», – отметила она.

Тем временем за 2020 год государство, которое должно было бы получить доходы в виде налогов с продаж лекарственных средств, недополучило около 1 млрд грн, сообщил директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко.

«Среди тех, кто занимается продажей лекарств, 76% – это юридические лица, а 24% – ФЛП. До сих пор значительная часть ФЛП не установила РРО, потому что, к сожалению, система контроля в государстве работает очень неэффективно и этим пользуются недобросовестные налогоплательщики. И если сюда добавить часть ФЛП, которые проводят свою деятельность без лицензий, то общее количество нефискализированных субъектов может достигать 25-30%. Объем розничного рынка Украины в 2020 году составил 110 млрд гривен. Учитывая аналитику ВОЗ, до 10 млрд оборота лекарственных средств может находиться в тени», – подчеркнул он.

Как сообщила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, около 40% нефтепродуктов в больших и малых сетях заправочных станций продается без регистрации через кассовые аппараты, в результате чего нелегальный объем топлива в Украине по разным оценкам составляет 17-23%.

По оценкам ВОЗ, 56% крепкого алкоголя в Украине находится в тени, из-за чего бюджет ежегодно недополучает около 12 млрд гривен, сообщила исполнительный директор Ассоциации «Укрводка» Алина Шолохман.