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Как налогоплательщик может узнать остаток средств на едином счете и получить выписку

Как налогоплательщик может узнать остаток средств на едином счете и получить выписку

Налогоплательщик, включенный в реестр плательщиков, использующих единый счет, в приватной части Электронного кабинета имеет возможность просмотра информации о движении средств на едином счете и доступ к информации об остатке средств на едином счете.

Об этом пишет ГНС.

Для получения выписки о состоянии расчетов с бюджетом и целевыми фондами налогоплательщик, использующий единый счет, направляет в орган ГНС по основному (неосновному) месту учета запрос по форме «F/J1300204» через меню «Заявления, запросы для получения информации» приватной части Электронного кабинета.

Ответ на запрос направляется налогоплательщику через Электронный кабинет не позднее пятнадцати рабочих дней со дня его получения в виде выписки из информационной системы органов ГНС о состоянии расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами по форме «F/J1300204».

Выписка формируется за период, выбранный налогоплательщиком при создании запроса, с учетом сроков давности на дату отправки запроса в орган ГНС.

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По материалам Finance.UA
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