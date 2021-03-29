Госбюджет получит 500 млн грн от продажи спиртзаводов в первом квартале

Госбюджет получит 500 млн грн от демонополизации спиртовой отрасли за первый квартал 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) на своей странице в Facebook.

«По результатам аукционов по продаже объектов спиртовой отрасли, проведенных в 1-м квартале 2021-го года, госбюджет получит полмиллиарда гривен», — говорится в сообщении.

С демонополизацией спиртовой отрасли в течение января-марта конкурировала только приватизация недвижимости в столице. По данным Фонда, здание возле Центрального автовокзала Киева победитель торгов приобрел за 90 млн грн.

Итого, пятерка самых результативных аукционов первого квартала выглядит так:

Мышковицкое МПД и хранения спирта — 181 млн грн;

и хранения спирта — 181 млн грн; Луцкое МПД и хранения спирта — 108,4 млн грн;

и хранения спирта — 108,4 млн грн; Дубовязовское МПД и хранения спирта — 108 млн грн;

и хранения спирта — 108 млн грн; Вишняковское МПД и хранения спирта — 101,2 млн грн;

и хранения спирта — 101,2 млн грн; Административное здание в Киеве — 90 млн грн.

Напомним, госбюджет получит 963 млн гривен от приватизации в первом квартале 2021 года. С начала года уже было проведено 377 успешных аукционов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫