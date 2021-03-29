Госбюджет получит 500 млн грн от продажи спиртзаводов в первом квартале

Госбюджет получит 500 млн грн от демонополизации спиртовой отрасли за первый квартал 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) на своей странице в Facebook.
«По результатам аукционов по продаже объектов спиртовой отрасли, проведенных в 1-м квартале 2021-го года, госбюджет получит полмиллиарда гривен», — говорится в сообщении.
С демонополизацией спиртовой отрасли в течение января-марта конкурировала только приватизация недвижимости в столице. По данным Фонда, здание возле Центрального автовокзала Киева победитель торгов приобрел за 90 млн грн.
Итого, пятерка самых результативных аукционов первого квартала выглядит так:
Напомним, госбюджет получит 963 млн гривен от приватизации в первом квартале 2021 года. С начала года уже было проведено 377 успешных аукционов.
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