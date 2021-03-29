Украина и Всемирный банк готовят запуск 5 совместных проектов

Скоро Совет директоров Всемирного банка рассмотрит финансирование 5 совместных с Украиной проектов, в частности по вакцинации от COVID-19 — стороны также готовятся к обсуждению следующей четырехлетней стратегии партнерства.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина по результатам видеоконференции представителей ведомства и Всемирного банка.
Так, на рассмотрение Совета директоров Всемирного банка в ближайшее время запланировано вынести финансирование следующих проектов:
В Минфине добавляют, что выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР) является самой большой по сравнению с другими международными финансовыми организациями — по состоянию на
Также министр финансов Сергей Марченко обсудил с вице-президентом ВБ по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде потенциальные проекты. Среди них — увеличение поддержки Украины на борьбу с COVID-19 и новые инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры в Украине.
«В этом году заканчивается реализация двух наших совместных проектов строительства дорог. Именно поэтому мы хотели бы продолжить успешную работу в этом направлении и поговорить о подготовке нового проекта для Укравтодора», — добавил Марченко.
Обе стороны высказались относительно прогресса Украины в вопросе земельной реформы и озвучили надежду относительно скорейшего продолжения работы с МВФ.
Срок действия существующей стратегии партнерства Всемирного банка и Украины 2017−2021 истекает в июне этого года. Следовательно, «уже пора начать системную диагностику для определения ключевых приоритетов для следующей четырехлетней Стратегии партнерства», — отметили в министерстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину — Оператор ГТСВчера, 13:40 - 825 11
Киев продолжает отопительный сезон6 ч. назад - 1068 6
НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премииОколо часа назад - 269 3
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели цены4 ч. назад - 1252 3
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1601 3
Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатсяВчера, 18:15 - 2324
Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУ8 ч. назад - 2098
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1601 3
В Украине назвали «Автомобиль года 2021»7 ч. назад - 1367
В Украине изменился размер больничныхВчера, 16:12 - 1332 2
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 563 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1958 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1559 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1043
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2640 3