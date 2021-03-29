Украина и Всемирный банк готовят запуск 5 совместных проектов

Скоро Совет директоров Всемирного банка рассмотрит финансирование 5 совместных с Украиной проектов, в частности по вакцинации от COVID-19 — стороны также готовятся к обсуждению следующей четырехлетней стратегии партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по результатам видеоконференции представителей ведомства и Всемирного банка.

Так, на рассмотрение Совета директоров Всемирного банка в ближайшее время запланировано вынести финансирование следующих проектов:

Экстренное реагирование на COVID -19 и вакцинация в Украине,

-19 и вакцинация в Украине, Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов,

Киевская городская мобильность,

Установка гибридных систем по производству электроэнергии в «Укргидроэнерго» и дополнительное финансирование проекта «Доступ к долгосрочному финансированию» для Укрэксимбанка.

В Минфине добавляют, что выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР) является самой большой по сравнению с другими международными финансовыми организациями — по состоянию на 01.01.2021 составила 693,55 млн долл., что в 2,3 раза больше, чем год назад.

Также министр финансов Сергей Марченко обсудил с вице-президентом ВБ по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде потенциальные проекты. Среди них — увеличение поддержки Украины на борьбу с COVID-19 и новые инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры в Украине.

«В этом году заканчивается реализация двух наших совместных проектов строительства дорог. Именно поэтому мы хотели бы продолжить успешную работу в этом направлении и поговорить о подготовке нового проекта для Укравтодора», — добавил Марченко.

Обе стороны высказались относительно прогресса Украины в вопросе земельной реформы и озвучили надежду относительно скорейшего продолжения работы с МВФ.

Срок действия существующей стратегии партнерства Всемирного банка и Украины 2017−2021 истекает в июне этого года. Следовательно, «уже пора начать системную диагностику для определения ключевых приоритетов для следующей четырехлетней Стратегии партнерства», — отметили в министерстве.