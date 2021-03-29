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НБУ удалось вернуть почти 28% долга обанкротившихся банков

НБУ удалось вернуть почти 28% долга обанкротившихся банков

Из общего объема задолженности обанкротившихся банков перед Национальным банком (56,8 млрд грн) удалось вернуть 15,8 млрд грн, или почти 28%, это стало возможным благодаря реализации заложенных Нацбанком активов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Из общего объема задолженности обанкротившихся банков перед НБУ (56,8 млрд грн) удалось вернуть 15,8 млрд грн, или почти 28%. В основном это удалось сделать за счет реализации заложенных Национальным банком активов. Сейчас большинство обеспечения банков уже реализовано ФГВФЛ на открытых торгах», — сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Он добавил, что, по предварительным расчетам, остатка залога имущественных поручителей не хватит для погашения всей задолженности банков по предоставленным кредитам рефинансирования, поскольку на 1 марта она составляла 41 млрд грн.

По словам Шевченко, кроме работы с прямым залогом обанкротившихся банков регулятор работает в направлении взыскания задолженности по предоставленным кредитам рефинансирования с имущественных и финансовых поручителей. Всего на рассмотрении судов находилось 105 дел с требованиями НБУ к имущественным поручителям на сумму 36,7 млрд грн. На сегодня судами уже удовлетворены 56 исков на 9,8 млрд грн. Остальные — 35 исков на сумму 7,32 млрд грн — еще рассматриваются судами разных инстанций.

Кроме того, по мнению главы НБУ, на данный момент назрела необходимость в консолидации и усилении работы всех правоохранительных органов, чтобы избежать раздробленности и несогласованности действий в открытых уголовных производствах по фактам вывода активов обанкротившихся банков.

«Миллиарды гривен были выведены из банков, и для возврата средств вкладчикам были привлечены государственные средства. Возврат этих средств в госбюджет — это дело государственного значения. Фонд годами ведет эту работу, однако эта задача требует консолидации усилий всех ведомств, обладающих соответствующей компетенцией, в том числе правоохранительных органов. Решение о создании рабочей группы продемонстрировало, что есть политическая воля для решения этой проблемы», — прокомментировала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

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По материалам УКРИНФОРМ
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