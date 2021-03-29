Законопроект об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству: основные новации

На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал решение о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству.
Об этом пишет Минюст.
Законопроект был разработан, чтобы устранить ряд существующих пробелов и недостатков, которые препятствуют эффективной защите права собственности и корпоративных прав. Его принятие позволит принять необходимые антирейдерские меры и установить действенные предохранители с целью недопущения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом.
Новации: Устранение искусственных барьеров для рассмотрения Минюстом регистрационных кейсов по существу и создание почвы для рассмотрения жалоб, содержащих базовую информацию о заявителе и оспариваемом регистрационном действии. В частности, предложено убрать такие требования к содержанию жалобы, как:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили8 ч. назад - 3424 18
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников10 ч. назад - 2520 8
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамВчера, 16:19 - 1592 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров11 ч. назад - 1430 5
Степанов назвал условия производства COVID-вакцины в Украине9 ч. назад - 464 5
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили8 ч. назад - 3424 18
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников10 ч. назад - 2520 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров11 ч. назад - 1430 5
Когда можно не показывать страховой полис полицейским13 ч. назад - 1108
Египет выпустит на дороги трамваи украинского производстваВчера, 22:39 - 1060
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 483 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1816 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1524 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1011
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2587 3