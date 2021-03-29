Законопроект об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству: основные новации

На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал решение о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству.

Об этом пишет Минюст.

Законопроект был разработан, чтобы устранить ряд существующих пробелов и недостатков, которые препятствуют эффективной защите права собственности и корпоративных прав. Его принятие позволит принять необходимые антирейдерские меры и установить действенные предохранители с целью недопущения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом.

Новации: Устранение искусственных барьеров для рассмотрения Минюстом регистрационных кейсов по существу и создание почвы для рассмотрения жалоб, содержащих базовую информацию о заявителе и оспариваемом регистрационном действии. В частности, предложено убрать такие требования к содержанию жалобы, как:

обязательное указание норм законодательства, которые нарушены;

сведения о наличии или отсутствии судебного спора относительно затронутого в жалобе вопроса;

заверение копий документов, прилагаемых к жалобе.

Решение проблемы соблюдения сроков обращения с жалобой в случае отказа в ее удовлетворении из-за ее ненадлежащего оформления. Сейчас жалобщик имеет возможность повторно обратиться в Министерство юстиции, однако в пределах определенного срока на обжалование. Взамен предлагается останавливать течение срока на обжалование в случае возврата жалобщику ненадлежаще оформленной жалобы (на период с момента подачи жалобы до даты ее возврата).

Увеличение срока на обжалование регистрационных действий (решений) с 60 календарных дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока, истечение которого прекращает право на соответствующее административное обжалование (максимальные временные «рамки» для процедуры административного обжалования регистрационных действий предложено уточнить в тексте проекта в рамках подготовки ко второму чтению)

Отмена процедуры приостановления рассмотрения документов, поданных для государственной регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.

Совершенствование правил подписания решений общего собрания участников юридического лица: предполагается, что протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за такое решение и голосов которых достаточно для его принятия.

Предвидение возможности проведения отдельных регистрационных действий в отношении физических лиц-предпринимателей и юридических лиц в автоматическом порядке без привлечения человеческого ресурса, что позволит ввести быстрый регистрационный сервис без коррупционных рисков.