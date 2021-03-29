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Законопроект об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству: основные новации

Законопроект об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству: основные новации

На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал решение о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству.

Об этом пишет Минюст.

Законопроект был разработан, чтобы устранить ряд существующих пробелов и недостатков, которые препятствуют эффективной защите права собственности и корпоративных прав. Его принятие позволит принять необходимые антирейдерские меры и установить действенные предохранители с целью недопущения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом.

Новации: Устранение искусственных барьеров для рассмотрения Минюстом регистрационных кейсов по существу и создание почвы для рассмотрения жалоб, содержащих базовую информацию о заявителе и оспариваемом регистрационном действии. В частности, предложено убрать такие требования к содержанию жалобы, как:

  • обязательное указание норм законодательства, которые нарушены;
  • сведения о наличии или отсутствии судебного спора относительно затронутого в жалобе вопроса;
  • заверение копий документов, прилагаемых к жалобе.
  • Решение проблемы соблюдения сроков обращения с жалобой в случае отказа в ее удовлетворении из-за ее ненадлежащего оформления. Сейчас жалобщик имеет возможность повторно обратиться в Министерство юстиции, однако в пределах определенного срока на обжалование. Взамен предлагается останавливать течение срока на обжалование в случае возврата жалобщику ненадлежаще оформленной жалобы (на период с момента подачи жалобы до даты ее возврата).
  • Увеличение срока на обжалование регистрационных действий (решений) с 60 календарных дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока, истечение которого прекращает право на соответствующее административное обжалование (максимальные временные «рамки» для процедуры административного обжалования регистрационных действий предложено уточнить в тексте проекта в рамках подготовки ко второму чтению)
  • Отмена процедуры приостановления рассмотрения документов, поданных для государственной регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.
  • Совершенствование правил подписания решений общего собрания участников юридического лица: предполагается, что протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за такое решение и голосов которых достаточно для его принятия.
  • Предвидение возможности проведения отдельных регистрационных действий в отношении физических лиц-предпринимателей и юридических лиц в автоматическом порядке без привлечения человеческого ресурса, что позволит ввести быстрый регистрационный сервис без коррупционных рисков.
  • Создание дополнительного антирейдерского предохранителя для аграрной сферы. На законодательном уровне предлагается прописать, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, признается значительной, то есть требующей предварительного решения общего собрания участников о даче согласия на ее заключение.
По материалам Finance.UA
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