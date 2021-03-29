Дни сбережений в Райф с Уника Жизнь – с гарантированными подарками

Позаботьтесь о будущем – своем и своих близких – и получите приятный подарок от Райфа и Страховой компании «Уника Жизнь» во время Дней сбережений в период с 5 по 27 апреля 2021 года.

В дни проведения акции* посетите ближайшее отделение Райфа и приобретите долгосрочную накопительную программу страхования для частных лиц.

Перечень отделений и график проведения в них Дней сбережений.

В отделении Райфа Вам помогут выбрать лучшие условия страхования, поделятся с вами праздничным настроением и гарантированным подарком (рюкзаком), кроме того, Вы сможете принять участие в розыгрыше главного приза от Райфа и Уника Жизнь – телевизора с диагональю 40+ “*.

Для получения подарка и автоматического участия в розыгрыше необходимо будет оформить в Райфе одну из предложенных программ накопительного страхования жизни. При подписании договора, оформленного в соответствии с условиями акции, Вы получите гарантированный подарок и дополнительный шанс выиграть главный приз.

Каждый из вас может оформить неограниченное количество договоров – за каждый из них, соответствующий условиям, получите подарок и дополнительный шанс выиграть главный приз.

Договор накопительного страхования жизни (НСЖ) помогает гарантированно накопить денежные средства на долгосрочную цель (обучение ребенка, собственный бизнес, новый автомобиль или жилье, дополнительная пенсия) за счет небольших периодических взносов. Страхование жизни гарантирует получение запланированной суммы в случае непредвиденных обстоятельств в любой момент действия договора, даже после первого платежа, а график платежей помогает гарантированно накопить сумму, достигая поставленной цели.

#RaifHot

Справка Uniqa в Украине:

Uniqa Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании «Уника» и «Уника Жизнь», центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания «Уника» обладатель Customer’s Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.

*Акция действует на всей территории Украины (за исключением АР Крым, а также населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно НЕ осуществляют свои полномочия) Детали Акции на сайте www.uniqa.ua