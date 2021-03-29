LinkedIn для борьбы с выгоранием отправило большинство сотрудников в недельный оплачиваемый отпуск

Компания LinkedIn, которая управляет одноименной соцсетью для поиска и установления деловых контактов, с 5 апреля отправляет сотрудников в недельные оплачиваемые отпуска — для борьбы с выгоранием.

Об этом в интервью CNN рассказала директор по персоналу компании Тейла Хэнсон.

По ее словам, работу продолжит лишь ключевая группа сотрудников, однако они смогут отдохнуть позже.

Она отметила, что благодаря тому, что в отпуск уйдут почти все сотрудники, после возвращения к работе они не будут испытывать такой сильный стресс от задач, которые накопились за время их отсутствия.

«Я думаю, что влияние пандемии действительно имело место за эти месяцы. Это было трудное время. Именно тогда мы видели признаки выгорания», — добавила Хенсон.

Отмечается, что в LinkedIn регулярно проводят внутренние опросы сотрудников.

«Летом 2020 года эти формы обнаружили у многих признаки выгорания. В связи с этим компания раньше ввела тренинги по борьбе с выгоранием и „дни без встреч“, когда персоналу не надо участвовать во встречах в Zoom», — пишет CNN.