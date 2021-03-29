LinkedIn для борьбы с выгоранием отправило большинство сотрудников в недельный оплачиваемый отпуск

Компания LinkedIn, которая управляет одноименной соцсетью для поиска и установления деловых контактов, с 5 апреля отправляет сотрудников в недельные оплачиваемые отпуска — для борьбы с выгоранием.
Об этом в интервью CNN рассказала директор по персоналу компании Тейла Хэнсон.
По ее словам, работу продолжит лишь ключевая группа сотрудников, однако они смогут отдохнуть позже.
Она отметила, что благодаря тому, что в отпуск уйдут почти все сотрудники, после возвращения к работе они не будут испытывать такой сильный стресс от задач, которые накопились за время их отсутствия.
«Я думаю, что влияние пандемии действительно имело место за эти месяцы. Это было трудное время. Именно тогда мы видели признаки выгорания», — добавила Хенсон.
Отмечается, что в LinkedIn регулярно проводят внутренние опросы сотрудников.
«Летом 2020 года эти формы обнаружили у многих признаки выгорания. В связи с этим компания раньше ввела тренинги по борьбе с выгоранием и „дни без встреч“, когда персоналу не надо участвовать во встречах в Zoom», — пишет CNN.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили9 ч. назад - 3663 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников11 ч. назад - 2627 8
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамВчера, 16:19 - 1631 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров12 ч. назад - 1502 5
Степанов назвал условия производства COVID-вакцины в Украине11 ч. назад - 484 5
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили9 ч. назад - 3663 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников11 ч. назад - 2627 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров12 ч. назад - 1502 5
Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатся5 ч. назад - 1388
Когда можно не показывать страховой полис полицейским14 ч. назад - 1115
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 487 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1822 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1527 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1013
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2589 3