По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,955 млн грн и 76,481 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (76 и 37), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,86−27,87 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 113 активных заявок по доллару на сумму 116,436 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8600 — 10 000
27,8600 — 30 000
27,8500 — 20 777
27,8400 — 30 000
27,8400 — 77 555
27,8400 — 10 000
27,8400 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8400 — 8 000
27,8400 — 20 000
27,8500 — 10 000
27,8500 — 10 000
27,8500 — 10 000
27,8500 — 7 000
27,8590 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,8781 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8286 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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