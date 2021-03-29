В Киеве раскрыли финансовую пирамиду Just2Trade

Нацполиция раскрыла мошенническую финансовую пирамиду Just2Trade. Участники схемы создали веб-сайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан. Количество пострадавших неизвестно.
Ранее на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины уже сообщалось, что проект Just2Trade имеет признаки финансовой пирамиды. Кстати, комиссия постоянно публикует подобные отчеты. К ним стоит прислушиваться.
Детали схемы. Сообщается, что организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников в Украине. В состав группировки входили 6 человек от 25-ти до 45-ти лет.
В частности, руководитель, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан якобы инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на созданных участниками схемы веб-сайтах. Взамен злоумышленники обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли.
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Финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий, уточнил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Фото: www.npu.gov.ua
Во время обысков в офисных помещениях Just2Trade правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами финансовой мошеннической схемы Just2Trade, с просьбой сообщать информацию по спецлинии 102 или по номерам 0933798814, 0669932484.
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