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В Киеве раскрыли финансовую пирамиду Just2Trade

В Киеве раскрыли финансовую пирамиду Just2Trade

Нацполиция раскрыла мошенническую финансовую пирамиду Just2Trade. Участники схемы создали веб-сайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан. Количество пострадавших неизвестно.

Ранее на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины уже сообщалось, что проект Just2Trade имеет признаки финансовой пирамиды. Кстати, комиссия постоянно публикует подобные отчеты. К ним стоит прислушиваться.

Детали схемы. Сообщается, что организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников в Украине. В состав группировки входили 6 человек от 25-ти до 45-ти лет.

В частности, руководитель, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан якобы инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на созданных участниками схемы веб-сайтах. Взамен злоумышленники обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли.

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Финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий, уточнил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.


Фото: www.npu.gov.ua

Во время обысков в офисных помещениях Just2Trade правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами финансовой мошеннической схемы Just2Trade, с просьбой сообщать информацию по спецлинии 102 или по номерам 0933798814, 0669932484.

По материалам ain.ua
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