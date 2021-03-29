Россия оштрафовала Twitter на 3,2 млн рублей

Российский суд наложил штраф в размере 3,2 млн рублей (порядка 1,2 млн грн по состоянию на 2 апреля 2021 года — ред.) на Twitter за то, что социальная сеть якобы не удалила твиты с призывами к несовершеннолетним поучаствовать в «несогласованных митингах».
Соответствующее решение принял Мировой суд Таганского района Москвы.
Компанию признали виновной по административной статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Максимальный штраф по этой статье составляет 4 млн рублей.
Отметим, с 10 марта Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России из-за того, что соцсеть якобы не удаляет противоправный контент.
Причиной такого решения назвали то, что соцсеть с 2017 года будто бы не удаляет по требованию регулятора «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».
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