Украинцы за месяц продали банкам рекордный объем валюты

Население Украины в марте 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 082,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 753,0 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 329,7 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Таким образом, в марте был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.
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График: НБУ
Итого с начала 2021 года население продало валюты на 5 038,4 млн долларов и купило на 4 664,7 млн долларов. Чистая продажа составила 373,7 млн долларов.
Таблица: НБУ
Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.
Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.
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