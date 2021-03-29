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«Уже есть перечень виновных»: УЗ отстранила ряд топ-чиновников из-за аварии поезда «Интерсити»

«Уже есть перечень виновных»: УЗ отстранила ряд топ-чиновников из-за аварии поезда «Интерсити»

Укрзализныця отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ под Запорожьем. Чиновников подозревают в халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, от исполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы путей и другие руководители регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

«Укрзализныця отстранила от выполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых, вероятно, и привела к схождению 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев — Запорожье. Предварительные выводы служебного расследования причин аварии — грубые нарушения в содержании верхнего строения пути», — говорится в сообщении.

Комиссия Укрзализныци, которая проводит служебное расследование, выявила технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета.

«Устанавливаем жесткий контроль за состоянием железнодорожных путей. Безопасность наших пассажиров и сотрудников на первом месте. Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие. Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство», — заявил и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Ранее Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схождения с рельсов нескольких вагонов поезда № 732 Киев — Запорожье 29 марта 2021 года. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошло 6 из 9 вагонов за 50 километров до конечной станции — Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

По материалам РБК-Украина
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