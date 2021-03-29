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Лазебная заявила о проблемах с перерасчетом пенсий для военных

Лазебная заявила о проблемах с перерасчетом пенсий для военных

В Украине возникли проблемы с перерасчетом пенсий для бывших военнослужащих. Программа повышения пенсий для отставных военных требует исправления.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Украина 24».

«Вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих — это проблема. В законе есть четкая норма, как только повысится денежное обеспечение действующим военным, должна повышаться пенсия бывшим военным. Что было сделано в 2018 году: взяли за 16-й и 17-й год сумму, которую должны были предоставить, и дали ее в рассрочку на несколько лет», — рассказала она.

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Из-за этого, по словам Лазебной, нужно заново делать все расчеты.

«Сейчас, когда говорят, что сделаны перерасчеты пенсий военным. Ничего не сделано — нужно садиться, разбираться, писать закон и исправлять ситуацию. Но это очень дорогая программа. Но в стране война, и нужно показывать правду, где несправедливо были лишены… И нужно закладывать в бюджете, чтобы выполнялся закон», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличился с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011-м. Кроме того, с 1 апреля примерно для 2 млн работающих пенсионеров сделают перерасчет пенсий.
  • Кабинет Министров Украины одобрил постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

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По материалам Украина 24
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