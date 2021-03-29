Лазебная заявила о проблемах с перерасчетом пенсий для военных

В Украине возникли проблемы с перерасчетом пенсий для бывших военнослужащих. Программа повышения пенсий для отставных военных требует исправления.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Украина 24».
«Вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих — это проблема. В законе есть четкая норма, как только повысится денежное обеспечение действующим военным, должна повышаться пенсия бывшим военным. Что было сделано в 2018 году: взяли за 16-й и 17-й год сумму, которую должны были предоставить, и дали ее в рассрочку на несколько лет», — рассказала она.
Из-за этого, по словам Лазебной, нужно заново делать все расчеты.
«Сейчас, когда говорят, что сделаны перерасчеты пенсий военным. Ничего не сделано — нужно садиться, разбираться, писать закон и исправлять ситуацию. Но это очень дорогая программа. Но в стране война, и нужно показывать правду, где несправедливо были лишены… И нужно закладывать в бюджете, чтобы выполнялся закон», — сказала она.
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