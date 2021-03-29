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НКРЭКУ озвучила апрельский тариф на электроэнергию для бюджетных организаций

НКРЭКУ озвучила апрельский тариф на электроэнергию для бюджетных организаций

В ответ на многочисленные обращения потребителей электрической энергии в НКРЭКУ сообщили, что Кабинет Министров Украины включил поставки электрической энергии поставщикам универсальных услуг бюджетным учреждениям, по цене, не превышающей цену универсальной услуги для малых бытовых потребителей (с учетом услуг по передаче и распределению).

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Проект соответствующих изменений в упомянутое постановление КМУ, разработанный при участии НКРЭКУ, был принят 31 марта 2021 года в ходе заседания Правительства.

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То есть с апреля бюджетные организации будут получать электроэнергию по цене 1,68 грн за кВт-ч, как и население.

«НКРЭКУ приветствует внесение таких изменений, поскольку они направлены на защиту прав потребителей электрической энергии», — отмечают в ведомстве.

Для чего это:

  • бюджетные учреждения, в том числе больницы, которые не успели избрать электропоставщика и у которых 1 апреля 2021 г. завершается срок поставки электрической энергии от поставщика «последней надежды», будут продолжать получать электроэнергию без перебоев;
  • принятые изменения дают право таким учреждениям, без проведения тендерных процедур по закупке электроэнергии, заключать договоры на поставку электроэнергии по цене, не превышающей цену универсальной услуги для малых бытовых потребителей (с учетом услуг по передаче и распределению) на соответствующей территории.

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По материалам Finance.UA
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