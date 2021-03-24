Укрпочта продолжит доставку пенсий и денежных пособий в 2021 году

Укрпочта продолжит доставку пенсий и денежных выплат до конца 2021 года. Доставка будет осуществляться по новым тарифам, закрепленным изменениями в постановление КМУ № 987.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Как изменится стоимость услуг:

с 1 апреля 2021 г. стоимость услуг в городах составит 1,30% от суммы соответствующей выплаты против 1,15% и в селах и пгт – 2,65% против 2,30%.

Повлияет ли это на пенсионеров? Эти тарифы никоим образом не перекладываются на пенсионеров или лиц, получающих социальные денежные выплаты.

В то же время, дополнительные средства, которые получит Укрпочта после введения в действие новых тарифов, будут направлены на фонд оплаты труда почтальонов, чьи заработные платы были увеличены в сентябре 2020 года и январе 2021 года после пересмотра минимальной заработной платы, в то время как тарифы на предоставление услуг, которые составляют более 50% дохода АО «Укрпочта» и регулируются государством, оставались неизменными.

«Рад сообщить, что Укрпочта при содействии Министерства инфраструктуры и Министерства социальной политики достигла компромисса в вопросе тарификации доставки пенсий. Мы боролись не за пересмотр тарифов, мы боролись за сохранение рабочих мест почтальонов, чья зарплата зависит от дохода Укрпочты, от фиксированных услуг, и за то, чтобы более 3 миллионов украинцев получили вовремя пенсии и выплаты. Сегодняшнее решение правительства о повышении тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы (на 37%, сравнивая 2020 к 2021), но оно позволяет продолжить работу», – прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В настоящее время Укрпочта предоставляет услуги по доставке пенсий для более чем 3,5 млн пенсионеров. Часть из них проживает в селах и пгт, в которых нет банковских отделений или банкоматов, а подавляющее большинство расчетов происходит наличными.

Справка Finance.ua:

Укрпочта в 2018 и 2019 гг. поднимала вопрос убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий. В 2019 году было найдено решение, позволившее продолжить предоставление услуг по выплате и доставке пенсий и денежных пособий в 2020 году. Тогда был установлен тариф в городе – 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,30%. До этого действовали тарифы, установленные еще в 2004 году, – 0,79% от суммы выплат в городе, 1,56% – в селах и поселках городского типа.

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