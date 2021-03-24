Укрпочта продолжит доставку пенсий и денежных пособий в 2021 году

Укрпочта продолжит доставку пенсий и денежных выплат до конца 2021 года. Доставка будет осуществляться по новым тарифам, закрепленным изменениями в постановление КМУ № 987.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Как изменится стоимость услуг:
Повлияет ли это на пенсионеров? Эти тарифы никоим образом не перекладываются на пенсионеров или лиц, получающих социальные денежные выплаты.
В то же время, дополнительные средства, которые получит Укрпочта после введения в действие новых тарифов, будут направлены на фонд оплаты труда почтальонов, чьи заработные платы были увеличены в сентябре 2020 года и январе 2021 года после пересмотра минимальной заработной платы, в то время как тарифы на предоставление услуг, которые составляют более 50% дохода АО «Укрпочта» и регулируются государством, оставались неизменными.
«Рад сообщить, что Укрпочта при содействии Министерства инфраструктуры и Министерства социальной политики достигла компромисса в вопросе тарификации доставки пенсий. Мы боролись не за пересмотр тарифов, мы боролись за сохранение рабочих мест почтальонов, чья зарплата зависит от дохода Укрпочты, от фиксированных услуг, и за то, чтобы более 3 миллионов украинцев получили вовремя пенсии и выплаты. Сегодняшнее решение правительства о повышении тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы (на 37%, сравнивая 2020 к 2021), но оно позволяет продолжить работу», – прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
В настоящее время Укрпочта предоставляет услуги по доставке пенсий для более чем 3,5 млн пенсионеров. Часть из них проживает в селах и пгт, в которых нет банковских отделений или банкоматов, а подавляющее большинство расчетов происходит наличными.
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