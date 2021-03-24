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День финансов: ужесточение карантина в Киеве, города для IT, непростой выбор при покупке квартиры


Кличко запрещает шастать в Киеве уже с 5 апреля. Но пока у нас достаточно свобод, расскажем все самые интересные новости среды, 31 марта.

Отопление «заканчивается». В столице определились с датой окончания отопительного сезона. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Отметим, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло.

Декларации чиновников. Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова задекларировала 297 тыс. среднемесячной зарплаты за 2020 год. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также опубликовал декларацию. За прошлый год он заработал 497 тысяч гривен по месту работы в Минздраве.

В продолжение темы доходов. Госстат опубликовал список сфер с самыми высокими зарплатами в Украине. Исходя из его данных, хорошо платят в сфере «Информация и телекоммуникации» — средние зарплаты выросли до 23 001 грн; также высокие зарплаты в сфере «Финансовая и страховая деятельность» — в феврале 2021 г. они были на уровне 22 319 грн. При этом за январь-февраль более всего снизились заработные платы в авиационном транспорте — на 11,9%.

Кстати, на днях аналитики портала dou.ua провели исследование по лучшим городам для айтишников в Украине. В тройке лидеров по критерию «зарплаты» без сюрпризов: Киев, Львов, и Харьков. Больше о других городах, их преимуществах и недостатках — по ссылке

Мошенники. Недвижимость. Реестры. Правоохранители раскрыли миллионную мошенническую схему по завладению недвижимостью в Одессе. Для поиска потенциальных жертв злоумышленники использовали доступ к государственным электронным реестрам и информацию от участников рынка недвижимости. Их интересовали покупатели, которые рассчитались за приобретенную квартиру, но еще не зарегистрировали на нее право собственности.

Не попадайтесь на удочки мошенников! Взвешивайте каждый шаг. Особенно, если речь идет о недвижимости. Если вы планируете покупку жилья и столкнулись с выбором: банковский кредит, ипотека от государства или рассрочка от застройщика… Прочтите материал ниже. Мы рассмотрели особенности каждого из вариантов.

Покупка квартиры: ипотека, рассрочка от застройщика или банковский кредит? 🏢

Оплата парковки. Кабмин одобрил проект постановления, который расширяет возможности для оплаты за парковку, а также предоставляет больше автономии местным органам самоуправления.

Hitachi покупает GlobalLogic. Японский конгломерат Hitachi намерен приобрести американского разработчика программного обеспечения GlobalLogic за $ 9,6 млрд. Напомним, GlobalLogic в Украине входит в пятерку крупнейших IT-компаний страны. Компания представлена в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве и сотрудничает с более чем 5000 специалистами. Более 90% разработок GlobalLogic в Украине — это комплексные R&D-проекты.

По материалам Finance.UA
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