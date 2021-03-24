8 тысяч для ФЛП: Шмыгаль дал поручение Минэкономики и Минрегиону

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через «Дію».
Об этом он заявил в ходе заседания правительства.
«Вчера народные депутаты поддержали законопроект президента, предусматривающий новый большой пакет поддержки бизнеса.
Так же, как и зимой, государство выплатит по 8 тыс. грн ФЛП и наемным работникам тех бизнесов, которые попали под ограничения в работе из-за попадания их регионов в «красную» зону», — сказал Шмыгаль.
«Это важный шаг, который поможет нашим предпринимателям пережить очередную волну коронавируса, а также не увольнять людей во время жестких ограничений.
Хочу дать поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через Дію и были произведены соответствующие выплаты», — добавил глава правительства.
Минрегиону он поручил координировать работу с местными властями, которые призвали «участвовать и также поддержать бизнес в пределах своего региона».
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