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8 тысяч для ФЛП: Шмыгаль дал поручение Минэкономики и Минрегиону

8 тысяч для ФЛП: Шмыгаль дал поручение Минэкономики и Минрегиону

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через «Дію».

Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Вчера народные депутаты поддержали законопроект президента, предусматривающий новый большой пакет поддержки бизнеса.

Так же, как и зимой, государство выплатит по 8 тыс. грн ФЛП и наемным работникам тех бизнесов, которые попали под ограничения в работе из-за попадания их регионов в «красную» зону», — сказал Шмыгаль.

«Это важный шаг, который поможет нашим предпринимателям пережить очередную волну коронавируса, а также не увольнять людей во время жестких ограничений.

Хочу дать поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через Дію и были произведены соответствующие выплаты», — добавил глава правительства.

Минрегиону он поручил координировать работу с местными властями, которые призвали «участвовать и также поддержать бизнес в пределах своего региона».

По материалам Економічна Правда
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