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Ограничение цены на газ: эксперт спрогнозировал стоимость

Ограничение цены на газ: эксперт спрогнозировал стоимость

В течение последних двух месяцев украинцы платили за газ не более 6,99 грн. Однако 31 марта был последний день действия решения Кабинета Министров, которое и установило предельно допустимую стоимость топлива.

Об этом рассказывают в сюжете «Сніданку з 1+1».

Большинство компаний оставили стоимость 6,99 грн за куб или даже меньше. Однако 17 газсбытов обнародовали цены выше — от 7,6 грн до 8,85 грн.

Зато с 1 мая в Украине абсолютно все газопоставщики должны предложить потребителям годовой тариф. Какой может быть такая цена, спрогнозировал эксперт энергетических рынков Юрий Корольчук.

«Цена формируется где-то в пределах 7600−7800−8000 грн за тысячу кубометров. Около восьми тысяч гривен — такая цена ориентировочно будет установлена для потребителей, условно с мая 2021 года до мая 2022 года. Стоит понимать, что это не конечная цена, ведь есть еще доставка газа, распределение. То есть цена будет увеличиваться до двух тысяч гривен. То есть суммарно будет десять тысяч гривен стоимость тысячи кубометров газа», — отметил Корольчук.

Поскольку эксперт называет цену за тысячу кубов, то один куб — это примерно десять гривен. Следует заметить, что это прогноз стоимости в пределах годового тарифа. К слову, потребитель может остаться на месячном: летом стоимость газа будет меньше, а вот в следующем отопительном сезоне больше. Какая — спрогнозировать трудно.

Справка Finance.ua:

  • По мнению эксперта «Украинской энергетической ассоциации» Валентина Землянского, на фоне высоких оптовых цен на газ летняя цена голубого топлива, которое с 1 мая предложат населению поставщики, будет находиться на уровне выше 8 грн за куб. об.
  • Ранее сообщалось, что бытовых потребителей природного газа переводят к другому поставщику без их ведома из-за несовершенства информационной платформы оператора газотранспортной системы Украины.

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По материалам ТСН
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