По информации на 12:40, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (59,790 млн грн и 69,608 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (77 и 48), максимальный курс продажи доллара 27,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,75−27,76 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 125 активных заявок по доллару на сумму 129,398 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7600 — 40 000

27,7500 — 55 000

27,7400 — 99 999

27,7400 — 30 000

27,7400 — 45 555

27,7400 — 39 999

27,7400 — 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,7300 — 15 000

27,7490 — 10 000

27,7500 — 10 000

27,7500 — 6 000

27,7500 — 10 001

27,7500 — 4 000

27,7500 — 15 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7673 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7294 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua