По информации на 12:40, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (59,790 млн грн и 69,608 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (77 и 48), максимальный курс продажи доллара 27,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,75−27,76 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 125 активных заявок по доллару на сумму 129,398 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7600 — 40 000
27,7500 — 55 000
27,7400 — 99 999
27,7400 — 30 000
27,7400 — 45 555
27,7400 — 39 999
27,7400 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,7300 — 15 000
27,7490 — 10 000
27,7500 — 10 000
27,7500 — 6 000
27,7500 — 10 001
27,7500 — 4 000
27,7500 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7673 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7294 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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