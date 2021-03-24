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НБУ изменил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

НБУ изменил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк уточнил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что изменилось:

  • Нацбанк включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым один раз в месяц определяется официальный курс гривны, и исключил из него ганское сэди и новый тайваньский доллар;
  • меняется периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату с ежедневной на ежемесячную.

Другие перечни иностранных валют и банковских металлов остались без изменений.

«Такие изменения произошли в соответствии с Положением об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчетом справочного значения курса гривны к доллару США и учетной цены банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 10 декабря 2019 года № 148, через изменение объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами», — сказано в сообщении.

Изменения начнут действовать с 31 марта 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Сокращение поступлений иностранной валюты от нерезидентов обусловило увеличение дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке для удовлетворения спроса клиентов банков.
  • Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года.
  • В Украине банки имеют право требовать паспорт при покупке долларов на сумму даже до 400 тыс. грн в эквиваленте (на такую сумму по закону можно проводить операции без финансового мониторинга).

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По материалам Finance.UA
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