НБУ изменил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк уточнил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Что изменилось:
Другие перечни иностранных валют и банковских металлов остались без изменений.
«Такие изменения произошли в соответствии с Положением об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчетом справочного значения курса гривны к доллару США и учетной цены банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 10 декабря 2019 года № 148, через изменение объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами», — сказано в сообщении.
Изменения начнут действовать с 31 марта 2021 года.
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