НБУ изменил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк уточнил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что изменилось:

Нацбанк включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым один раз в месяц определяется официальный курс гривны, и исключил из него ганское сэди и новый тайваньский доллар;

меняется периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату с ежедневной на ежемесячную.

Другие перечни иностранных валют и банковских металлов остались без изменений.

«Такие изменения произошли в соответствии с Положением об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчетом справочного значения курса гривны к доллару США и учетной цены банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 10 декабря 2019 года № 148, через изменение объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами», — сказано в сообщении.

Изменения начнут действовать с 31 марта 2021 года.

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